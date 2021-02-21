رئيس الطريقة الكسنزانية يحصر التبرعات المالية بالسليمانية .. وثيقة

شفق نيوز/ وجه رئيس الطريقة الكسنزانية في العراق والعالم الشيخ نهرو الحسيني، مريدي واتباع الطريقة بحصر تسليم التبرعات المالية لإعمار مقام والده، وخدمة الطريقة والتكايا إلى التكية الرئيسية في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

يُشار إلى أن تقارير صحفية كانت قد تحدثت مؤخرا عن سعي الحسيني إلى تحويل مرقد والده الشيخ محمد بن عبد الكريم الكسنزاني الحسيني في مدينة السليمانية إلى مزار يحج إليه مريدو وأتباع الطريقة على غرار مدينة كربلاء.

وقد تحدثت تلك التقارير أن رئيس الطريقة الكسنزانية يهدف إلى جعل السليمانية "كربلاء الكورد"، وان يستثمر ذلك في مشاريع اقتصادية عبر تشييد الفنادق والمرافق السياحية للزائرين بما يعود بمردودات مالية سنويا.

والطريقة العَلِيّة القادِريّة الكَسْنَزانِيّة هي طريقة صوفية شائعة في العراق وإيران ويقع المقر الرئيسي لهذه الطريقة في محافظة السليمانية في إقليم كوردستان العراق. وتُنسب هذهِ الطريقة إلى الإمام علي بن أبي طالب وعبد القادر الجيلاني وعبد الكريم شاه الكسنزان ومعنى لقب شاه الكسنزان باللغة الكوردية هو "سلطان الغيب".

والكسنزان كلمة كوردية تعني "لا يعلم حقيقته أحد" أطلقت كَلقب على أسرة الطريقة بعد أن لقُب به جدهم الأول عبد الكريم بسبب انقطاعه لمدة أربع سنوات عن الناس مختليًا في أحد جبال قرداغ بضواحي مدينة السليمانية، وحينما كان يُسأل عنه يجاب بـ (كسنزان). وبعد عودته جرى اللقب على ألسنة الناس وعَلَما لهذه الطريقة التي تبنى عبد الكريم وأبناؤه وأحفاده من بعده. أما العشيرة التي تنتمي لها أسرة الكسنزان فهي السادة البرزنجية، والأب الأعلى لها هو الشيخ عيسى البرزنجي أول من سكن في برزنجة في الإقليم.