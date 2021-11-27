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رئيس الحكومة: هدفنا أن يصبح إقليم كوردستان مركزاً تجارياً مهماً

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-27T09:26:01+0000
رئيس الحكومة: هدفنا أن يصبح إقليم كوردستان مركزاً تجارياً مهماً

شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، رئيسة مجلس الأعمال البريطاني - العراقي IBBC البارونة إيما نيكلسون والوفد المرافق لها.

وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم أنه خلال اللقاء، قدمت البارونة نيكلسون نبذة عن عمل المجلس وأنشطته، ولا سيما المؤتمر الأخير في مدينة دبي، والذي ركز على التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار بين العراق وإقليم كوردستان، وبين بريطانيا.

هذا وسلط رئيس الحكومة الضوء على الإصلاحات القائمة في التشكيلة الوزارية التاسعة، كذلك تطرق إلى العمل الحثيث لتنويع الاقتصاد ومصادر الإيرادات، وقال: "هدفنا أن يصبح إقليم كوردستان مركزاً تجارياً مهماً في المنطقة".

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