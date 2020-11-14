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رئيس الحكومة: حصة كوردستان من الواردات الاتحادية حق وليست هبة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-14T08:38:42+0000
رئيس الحكومة: حصة كوردستان من الواردات الاتحادية حق وليست هبة

شفق نيوز/ قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، إن حصة الإقليم من الواردات الاتحادية حق، وليست هبة من أحد.

وكتب بارزاني على حسابه الرسمي في تويتر، "كما قلتُ سابقاً، يتعين أن تقوم العلاقة بين أربيل وبغداد على أساس الاعتراف بحقوق وواجبات كل طرف منهما بموجب الدستور".

وأضاف "يجب إعادة النظر بهذه السابقة الخطيرة بسرعة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه "لا تزال لدينا فرصة لتصحيح هذا الظلم".

وكان البرلمان العراقي قد اقرّ مشروع القانون دون تضمين رواتب موظفي الإقليم فيه، وهو ما دفع النواب الكورد للانسحاب من الجلسة. كما أثار ذلك ردود فعل غاضبة بإقليم كوردستان.

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