رئيس الحكومة المحلية لمحافظة السليمانية يجدد مطالبته بإعفائه من منصبه

شفق نيوز/ قال محافظ السليمانية هفال ابو بكر، يوم السبت، إنه طلب إعفائه من منصبه منذ نهاية العام الماضي 2021 إلإّ أن أي طرف سياسي لم يستجب لطلبه.

وقال أبو بكر في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "صحيح أنه بموجب القانون رقم 3 لسنة 2009، يمكننا مواصلة عملنا حتى انتخابات مجالس المحافظات وانتخاب محافظ جديد لكنّ النّاس صوتوا ليّ لمدة أربع سنوات ومن ناحية الأخلاق والضمير والمسؤولية والترسيخ لنموذج حكم يؤمن بتداول السلطة في زمانه ومكانه المحدد يتعين ألّا أواصل العمل في منصبي".

وخاطب المحافظ وزارة الداخلية وحكومة إقليم كوردستان، والأحزاب الثلاثة (الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، وحركة التغيير) قائلا: إنه في يوم 4 من شهر تشرين الثاني العام 2021 قد أنتهيت أعوام الأربعة اتمنى منهم أن يعفوني من مهام عملي، وأن يأتوا بآخر يواصل المهمة".