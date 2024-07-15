مسؤول الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كرميان عقب تفجير سيارته: أصبت مع اثنين آخرين

شفق نيوز/ أكد مسؤول فرع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في إدارة كرميان بإقليم كوردستان، أكرم صالح، يوم الاثنين، إصابته مع اثنين آخرين بالتفجير الذي استهدف سيارته صباح اليوم.

وقال صالح خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الانفجار حصل بعد صعودي للسيارة بثوانٍ، علماً أن العجلة كانت داخل المنزل وأخرجها السائق قبل أن استقلها بـ15 دقيقة ولم يحصل شيء لكن بعد صعودي شعرت بوجود شيء غريب لذلك نزلت أنا والمرافق والسائق وبعد نزولنا بثواني حصل الانفجار".

وأضاف "العملية إرهابية ومدبرة وأنا كنت المستهدف بالتفجير، لكن الحمد لله أصبت أنا والسائق والمرفق إصابة طفيفة فيما احترقت السيارة بالكامل".

وطالب صالح الأجهزة الأمنية في كرميان بإجراء تحقيق دقيق ومفصل والاستفادة من كاميرات المراقبة في منزله والشارع للتوصل إلى الجناة.

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز صباح اليوم، بأن تفجيراً بعبوة لاصقة استهدف مسؤول الفرع 22 للحزب الديمقراطي أكرم صالح في إدارة كرميان، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الحماية".