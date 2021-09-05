رئيس البرلمان الأردني يفصح عن أسباب زيارته لبغداد وأربيل

شفق نيوز/ أعلن رئيس البرلمان الأردني عبد المنعم العودات يوم الأحد عن الهدف من زيارته لأربيل وبغداد وضع آليات لصياغة مفاهيم جديدة للمصالح المشتركة بين البلدين.

وقال العودات في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيرته في برلمان كوردستان ريواز فائق ان هذه الزيارة تأتي لوضع آليات وصياغة مفاهيم للمصالح المشتركة بين البلدين ووضع آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وإزالة أية عقبات تواجهنا.

وأضاف ان العلاقات بين اقليم كوردستان والاردن عميقة، وجيدة جدا ونحن نحترم مكانة الاقليم وننظر بأهمية إلى الدور الفاعل و المهم والريادي الذي يؤديه في المنطقة.

ووصل العودات صباح اليوم الأحد إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان قادما من مدينة بغداد.

وكان رئيس البرلمان الأردني قد وصل مساء الأربعاء إلى بغداد على رأس وفد نيابي في زيارة رسمية، التقى خلالها نظيره العراقي محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.