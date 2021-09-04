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رئيس البرلمان الأردني يجري مباحثات في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-04T16:16:35+0000
رئيس البرلمان الأردني يجري مباحثات في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر نيابي مسؤول، بأن رئيس البرلمان الأردني عبد المنعم العودات سيزور إقليم كوردستان لإجراء مباحثات مع برلمان الإقليم تتمحور حول العلاقات الثنائية والتعاون بين الطرفين.

وقال مسؤول الملف السياسي لرئيسة برلمان إقليم كوردستان محمود خوشناو، لوكالة شفق نيوز، إنه "من المقرر ان يزور رئيس مجلس النواب الاردني عبد المنعم العودات والوفد المرافق له المكون من 15 نائبا اقليم كوردستان يوم غد الأحد في اطار زيارته الحالية للعراق".

وأضاف أن "هيئة رئاسة برلمان الإقليم ستكون في استقباله بمطار أربيل الدولي، وبعدها سيتوجه إلى برلمان كوردستان لعقد جلسة مع رئاسة البرلمان و5 لجان برلمانية لبحث العلاقات الثنائية والتعاون النيابي على مستوى اقليم كوردستان والعراق".

وكان رئيس البرلمان الأردني قد وصل مساء الأربعاء إلى بغداد على رأس وفد نيابي في زيارة رسمية، التقى خلالها نظيره العراقي محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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