رئيس البرلمان الايطالى لنيجيرفان بارزاني: ليفخر الشعب الكوردي بنفسه

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس البرلمان الإيطالي لورينزو فونتانا، يوم الخميس، على مواصلة تطوير وتعزيز العلاقات مع إيطاليا في جميع المجالات.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني التقى في العاصمة الايطالية روما برئيس البرلمان الإيطالي، وبحثا الأوضاع السياسية في العراق والتطورات الإقليمية.

وعبر بارزاني عن امتنان إقليم كوردستان لإيطاليا على دعمها العسكري والسياسي للعراق وإقليم كوردستان، معربا عن رغبته في مواصلة تطوير وتعزيز العلاقات مع إيطاليا في جميع المجالات.

من جهته شدد رئيس البرلمان الإيطالي على أهمية علاقات بلاده مع العراق وإقليم كوردستان، مضيفا "يجب أن يكون الشعب الكوردي فخوراً بنفسه".

وأكد على أهمية علاقات بلاده مع العراق وإقليم كوردستان، مثمنا دور البيشمركة في هزيمة داعش وايواء وحماية النازحين واللاجئين خصوصا المسيحيين منهم.