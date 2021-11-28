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رئيس الاقليم يؤشر أسباب العنف الأسري: هدفنا بناء مجتمع يشترك فيه الرجال والنساء بصناعة القرار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-28T07:28:13+0000
رئيس الاقليم يؤشر أسباب العنف الأسري: هدفنا بناء مجتمع يشترك فيه الرجال والنساء بصناعة القرار

شفق نيوز/ عزا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأحد أسباب العنف ضد المرأة إلى العادات والتقاليد، والفهم الخاطئ للدين السائد في المجتمع، مؤكدا أن الإقليم يهدف إلى بناء مجتمع يتساوى فيه الرجال والنساء في الفرص في شتى مجالات الحياة.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاحه مؤتمر المساواة الجندرية واستراتيجية قوة النساء بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، ورئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق وبرعاية وتنظيم جامعة كوردستان في اربيل.

وقال الرئيس بارزاني في الكلمة، إن "جزءاً من العنف الأسري في الإقليم نتيجته العادات والتقاليد وايضا الفهم الخاطئ للدين".

وشدد على أن "ينبغي أن نبدأ من التربية والتعليم في تعليم ابنائنا على عدم اضطهاد المراة وان يكون لها المجال لكي تطور مهاراتها وتخدم المجتمع".

وأكد بارزاني أن "هدفنا بناء مجتمع يكون فيه الرجال والنساء مستفيدين بشكل مستاوٍ في الحقوق والواجبات وفي صناعة القرار وتأمين احتياجاتهم".

وتابع رئيس الإقليم بالقول إن "تثبيت أي حق بحاجة الى تشريع قوانين بذلك، ولهذا قمنا بتعديل قانون الأحوال الشخصية في الاقليم".

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