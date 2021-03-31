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رئيس الاقليم يهنئ بتأسيس الحزب الشيوعي: آمل أن نعمل كلنا معاً في سبيل وحدة الصف

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-31T21:08:17+0000
رئيس الاقليم يهنئ بتأسيس الحزب الشيوعي: آمل أن نعمل كلنا معاً في سبيل وحدة الصف

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الاربعاء، الحزبين الشيوعيين العراقي والكوردستاني، بمناسبة الذكرى السابعة والثمانين لتأسيس الحزب الشيوعي.

وقال بارزاني في بيان، "أتقدم بأحر التهاني لكم ولجميع أعضاء حزبكم وأصدقائكم ومؤيديكم، وأنظر نظرة تقدير إلى الدور والنضال العريق لحزبكم ضمن الحركة الوطنية العراقية والحركة التحررية الكوردستانية، متمنياً لكم النجاح".

واضاف "آملا أن نعمل كلنا معاً في سبيل وحدة الصف والتلاحم بين المكونات والأطراف الكوردستانية والعراقية وباتجاه حل المشاكل وتجاوز الأزمات، على أمل أن نحيي الذكريات والمناسبات القادمة في ظل ظروف أفضل وآمن".

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