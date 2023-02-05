رئيس الاقليم ينعى "طبيب ثورة أيلول"

شفق نيوز/ وجه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاحد، رسالة تعزية بوفاة الطبيب الكوردي البارز خورشيد دزيي.

وذكرت رئاسة الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "بارزاني عزى بوفاة الطبيب الكوردي خورشيد دزيي في اتصال هاتفي مع نجله جوهر دزيي".

واشار البيان الى ان نجل الطبيب الراحل جوهر دزيي، من جهته عبر عن شكره وعائلته لاتصال بارزاني تعازيه ومواساته لهم" وفقا للبيان.

وتوفي الطبيب الكوردي خورشيد دزيي يوم أمس السبت في مدينة أربيل والذي كان من اشهر اطباء الاطفال، واشتهر بدوره في ثورة أيلول الكوردية عام 1961، حيث اطلق عليه لقب "طبيب الثورة" لقيامه بمعالجة جرحى قوات البيشمركة والثوار .