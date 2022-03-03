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رئيس الاقليم يعلن دعمه لعقد مؤتمر نقابة صحفيي كوردستان بشرط

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-03T14:44:07+0000
رئيس الاقليم يعلن دعمه لعقد مؤتمر نقابة صحفيي كوردستان بشرط

شفق نيوز/ اعلن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، خلال استقباله لنقيب واعضاء مجلس نقابة صحفيي كوردستان دعمه لتحسين تنظيم قانون العمل الصحفي في إقليم كوردستان، بشرط أن يكون أي تعديل للقانون يخدم في النهاية زيادة إعداد الأرضية للعمل الصحفي ويراعي مبادئ حرية الصحافة.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل يوم الخميس نقيب واعضاء مجلس نقابة اقليم كوردستان، مشيرا الى ان نقيب صحفيي كوردستان واعضاء مجلسها قدموا نبذة عن اعمال ونشاطات النقابة سابقا وخططها للمستقبل وكذلك اوضاع الصحافة والمعوقات امام العمل الصحفي وافضل الاجراءات لتنظيم هذا المجال بشكل تخلق توازنا بين الحرية والمسؤولية، وكذلك قدموا تقريرا عن عام من الخروقات في مجال الصحافة لرئيس الإقليم الذي تصدره النقابة سنويا.

واشار الى ان بارزاني من جهته وفضلا عن تجديد التأكيد على دعمه المستمر للنقابة والعمل الصحفي في اقليم كوردستان، شدد على صدق ومهنية الصحفيين وهو ما يهيئ أرضية من الحرية وبعيدا عن الضغوطات والخروقات، مشددا على ان شعب كوردستان ناضل من اجل الحرية لذلك يجب الا تسلب منه، ومتمنيا ان تكون نقابة صحفيي كوردستان دوما محاميا ومدافعا جريئا عن الصحفيين.

واضاف البيان ان بارزاني عبر عن مساندته ودعمه لتحسين تنظيم قانون العمل الصحفي في اقليم كوردستان شرط ان يكون تعديل القانون دائما في صالح ترسيخ ارضية العمل الصحفي وتراعى فيها مبادئ حرية الصحافة.

كما عبر بارزاني بحسب البيان عن دعمه وتعاونه بهدف لعقد المؤتمر القادم لنقابة صحفيي كوردستان، متمنيا ان تكون نتائجه تعبيرا عن الرغبات والمصالح المهنية للصحفيين وكذلك معبرا عن الارادة الحرة لجميع الصحفيين في اقليم كوردستان.

ونوه البيان الى ان مناقشة اوضاع اقليم كوردستان والعراق واخر التطورات السياسية وعملية المباحثات لتشكيل الحكومة الجديدة في بغداد وعدد من الموضوعات الاخرى المرتبطة باوضاع المنطقة كانت محاور اخرى في اللقاء.

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