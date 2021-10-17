رئيس الاقليم يصل اربيل عائدا من دولة قطر

شفق نيوز/ عاد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء الاحد، الى اربيل بعد زيارة رسمية الى دولة قطر التقى خلالها رئيس الدولة وكبار مسؤوليها.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد زيارة رسمية الى قطر، عاد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مساء الاحد الى اربيل، مبينا أنه التقى خلال زيارته الدوحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزرائها ووزير خارجيتها.

وأضاف البيان أنه ناقش خلال لقاءاته في الدوحة تطوير العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين العراق واقليم كوردستان مع قطر والأوضاع في المنطقة بصورة عامة.

واشار البيان الى انه وفي ختام برنامج زيارته الى قطر، مساء اليوم، تم توديع بارزاني في الدوحة بمراسم خاصة من قبل وزير التجارة والصناعة القطري علي بن احمد الكواري.