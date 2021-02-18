رئيس إقليم كوردستان يشدد على احترام قرارات القضاء: لا تهدموا الثقة

شفق نيوز/ شدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، على ضرورة أن يكون القانون فوق الجميع وعدم السماح لاي شخص او جهة بالتدخل في شؤون القضاء لكي لايتسبب ذلك بانعدام ثقة المواطنين بالعدالة والقضاء والقانون.

وجاء في بيان لرئيس الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان قرار المحكمة الثلاثاء الماضي بمعاقبة عدد من المعتقلين اثار القلق، مستدركا انه ليس قرارا نهائيا، "فوفقا للقانون من حق المحكومين الطعن في الحكم ومن واجب محكمة التمييز استنادا الى واحتراما لحقوق الانسان والحق القانوني للمدعين والمدعى عليهم، مراجعة القضية لكي يشعر الجميع بان حقوقهم محمية".

واضاف بارزاني، "اننا من جهتنا نراقب هذه القضية ونؤكد على سيادة القانون واحترام استقلالية قرار المحكمة ومبادئ حقوق الانسان"، مشددا على انه يتوجب ان يكون القانون فوق الجميع وليس لاية جهة او شخص حق التدخل في شؤون القضاء.

وتابع بارزاني ان "شعب كوردستان لن يتراجع عن الحرية ابدا، ولن يتم السماح لوأد الحرية ذاتها باساءة استخدامها"، لافتا الى ان "حماية وترسيخ وتنمية الحرية والديمقراطية عبارة عن سيادة القانون واستقلالية القضاء، وان استقلالية القضاء تكمن في كيفية عمل المحكمة والعدالة، ان القضاء والقضاة المحترمون يجب عليهم حماية سيادة القانون من اجل الحفاظ على هيبة استقلاليتهم، ليتم حماية هيبة الانسان وهيبة البلد في ظل هيبة القانون".

وقال بارزاني إن من حق الجميع توجيه الانتقاد وخلق الضغط المدني تجاه اي قرار، لكنه شدد في الوقت نفسه على "عدم التصرف بشكل يخلق حالة من انعدام الثقة بالعدالة والقانون وجميع مؤسساتها"، منوها الى ان "انعدام الثقة بسيادة القانون تؤدي الى عدم اطمئنان الجميع على حياته وكرامته وامواله وثرواته ومستقبله".

ودعا بارزاني الى "ان يكون الانتقاد والعمل من اجل تحسين وسيادة القانون، وليس لهدم ثقة الناس بالقانون والعدالة والمؤسسات الرسمية".