رئيس الاقليم يدعو لتشكيل اللواءين المشتركين بين البيشمركة والجيش ويحذر من زيادة هجمات داعش

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، وزارة الدفاع العراقية إلى ضرورة الإسراع في تشكيل اللواءين المشتركين بين الجيش وقوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد لدرء مخاطر تنظيم داعش، مؤكدا أن التنظيم لم ينتهِ بعد وما يزال يشكل مخاطر على الإقليم والعراق والعالم بأسره.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في كلمة ألقاها بمناسبة تخرج دورة جديدة للضباط من الكلية العسكرية في زاخو، إن "قوات البيشمركة هي جزء من منظومة الدفاع العراقية، وفي الحرب ضد تنظيم داعش كانت من القوات الرئيسية المتصدية للتنظيم وكانت سببا في كسره ودحره والقضاء عليه عسكريا".

وأكد أن "داعش باقٍ و لم ينته بعدُ، ويشن هجمات في المناطق المتنازع عليها، وكان سبباً في وقوع شهداء من قوات البيشمركة والحشد الشعبي والجيش العراقي"، مضيفا أن "داعش ما يزال يشكل خطراً كبيراً على كوردستان والعراق والعالم بأسره، وزيادة هجماته في الأونة الأخيرة على القرى والمدن والمناطق في المناطق المتنازع عليها يحتاج إلى عمل جماعي مشترك للتصدي له والقضاء عليه".

ودعا رئيس الإقليم وزارة الدفاع العراقية إلى الأسراع في تشكيل اللواءين المشتركين بين قوات البيشمركة والجيش للتصدي الى التنظيم في المناطق المتنازع عليها، مشدداً على ضرورة زيادة الدعم للبيشمركة، قائلا إن "دعمهم من قبل الحكومة الاتحادية، والتحالف الدولي مهم جدا في الوقت الراهن أكثر مما سبق واطالبهم بالإسراع في تزويد البيشمركة بالأسلحة المتطورة والتدريب العسكري ورفدها بالتكنولوجيا والمعلومات اللازمة".

كما جدد نيجيرفان بارزاني مطالبته الى الاطراف والاحزاب السياسية في إقليم كوردستان بعدم التدخل في شؤون قوات البيشمركة.