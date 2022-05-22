رئيس الاقليم يختتم زيارة السليمانية: علاقة الديمقراطي والاتحاد باتت أفضل وبعثنا رسالة للأمم المتحدة

شفق نيوز/ قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد إن العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني "أفضل من قبل"، وذلك في ختام زيارة أجراها إلى السليمانية.

وقال رئيس الاقليم في حديث للصحفيين من السليمانية، "كتبنا رسالة إلى الأمم المتحدة لمساعدتنا في حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، والمساعدة في إجراء الانتخابات، فيتعين علينا أن نعمل سوية من أجل مصلحة البلاد، وهذا ما جرى فعلاً في الاجتماعات التي عقدناها مع مختلف القوى السياسية في السليمانية.

وعن العلاقات بين الاحزاب في اقليم كوردستان أوضح رئيس الإقليم أن العلاقات باتت أفضل بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، ولا سيما بعد أن تراجعت حدة السجالات الإعلامية بين الجانبين.

وكانت وسائل إعلام محلية قد تداولت خبراً أشارت فيه إلى أن إقليم كوردستان طلب من مجلس الأمن الدولي "التوسط" بين أربيل وبغداد، إلا أن المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كوردستان نفى تلك المزاعم ووصفها بالملفقة.

ووصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني صباح اليوم الى محافظة السليمانية بصحبة رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني للمشاركة في مراسم تخرج الدفعة السادسة عشر من خريجي طلبة الكلية العسكرية.

وعقب مراسم التخرج عقد اجتماعاً مع بافيل طالباني في قلاجوالان في لقاء استمر لأكثر من ساعة، بحضور نائبي رئيس الإقليم ونائب رئيس حكومة إقليم كوردستان وأعضاء من المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، وناقشوا العلاقات الثنائية بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

كما التقى رئيس الاقليم بأطراف سياسية عدة في السليمانية.