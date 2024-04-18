رئيس الاقليم يجمع الاطراف الكوردستانية لحسم ملف الانتخابات

شفق نيوز/ كشف الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة جبار ياور، اليوم الخميس، عزم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني جمع الأطراف السياسية في الإقليم باجتماع موسع، مرجحا أن يكون موعده الأسبوع المقبل.

وقال جبار ياور خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن يوم أمس شهد لقاءات جانبية ثنائية بين القادة السياسيين في كوردستان ورئيس الإقليم حول موضوع الانتخابات، وكذلك اجتماعات بين ممثلي بعض الدول والقادة الكورد حول نفس الموضوع ومشكلة إقامة الانتخابات من عدمها، حيث أعلن الحزب الديمقراطي ملاحظاته حول إجراء الانتخابات بهذه الصورة، مشيرا إلى أهمية تلك اللقاءات .

وأضاف أنه من المتوقع وحسب ملاحظاتي سيعقد رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني اجتماعا موسعا بالقادة السياسيين حول موضوع انتخابات برلمان كوردستان وحسم موضوع الخلاف حول إقامتها من عدمها.

وبين ياور، إن كلمة رئيس الإقليم يوم أمس وزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني مع سفير الاتحاد الأوروبي كانت متقاربة من حيث الطرح والتي أكدت على ضرورة أن يتم التوافق على موعد اجرائها بين جميع الأطراف السياسية في كوردستان، علما أن رئيس الإقليم هو الشخص المعني بإصدار مرسوم مواعيد الانتخابات.

وأمس الأربعاء، طالب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر نتائجها عن أصوات الناخبين والإرادة الحقيقية لشعب كوردستان، وأشار إلى أن تأجيل الانتخابات لعدة أشهر أفضل من إجرائها وحصول غبن فيها لحقوق الناخبين والمكونات.