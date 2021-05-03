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رئيس الاقليم يجتمع مع قيادات اسلامية كوردستانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-03T12:47:20+0000
رئيس الاقليم يجتمع مع قيادات اسلامية كوردستانية

شفق نيوز/ اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، مع قيادات اسلامية كوردستانية في أربيل.

وزار بارزاني مقر الجماعة الاسلامية، واجتمع مع رئيس جماعة العدل- الاسلامية سابقا، علي بابير.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن رئيس الإقليم اجتمع ايضاً مع الاتحاد الاسلامي الكوردستاني في مقر الأخير باربيل.

وبحث الاجتماعان التطورات السياسية والأمنية في إقليم كوردستان وبغداد.

من جانبه ذكر مكتب بابير في بيان، أنه تم في الاجتماع بحث إجراء الانتخابات العراقية والحفاظ على وحدة الصف الكوردي في العراق، مع بحث توحيد المحاولات في تقليل النواقص وتطوير تجربة إقليم كوردستان.

كما بحث الطرفان ضرورة وجود دستور ليكون هو السيادة في الإقليم

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