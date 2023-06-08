رئيس الاقليم يجتمع مع السفيرة الامريكية ويوجه رسالة بشأن الموازنة والانتخابات

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الخميس، أن مصادقة مجلس النواب على الموازنة الاتحادية سيكون سبباً لانتعاش الاقتصاد وتوفير فرص العمل والخدمات.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني ‏اجتمع في اربيل مع السفيرة الاميركية لدى العراق الينا رومانوسكي، وجرى خلال اللقاء بحث مسألة الموازنة العامة العراقية.

وبهذا الصدد اكد بارزاني على اهمية المصادقة على الموازنة الاتحادية الثلاثية لكونها تخدم مصلحة جميع مناطق ومكونات العراق وتراعي مصالح شعب كوردستان وتكون سببا في انتعاش العمل والاقتصاد وتطوير الخدمات.

وفي جانب اخر من اللقاء جرى تبادل وجهات النظر حول الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان وعرض جهود وخطوات رئاسة الاقليم لاجرائها.

واشار بارزاني الى انه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات لإقامة الانتخابات في الموعد المناسب.

وفي اللقاء الذي حضره القنصل الاميركي لدى اقليم كوردستان، جرى التباحث حول علاقات الولايات المتحدة مع العراق واقليم كوردستان ودور وتأثير الجهات السياسية في العملية السياسية العراقية ووضع المنطقة بشكل عام.