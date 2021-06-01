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رئيس الاقليم يبحث مع محافظ البصرة إصدار قانون جديد للاستثمار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-01T12:41:00+0000
رئيس الاقليم يبحث مع محافظ البصرة إصدار قانون جديد للاستثمار

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، مع المحافظ اسعد العيداني اوضاع البصرة والمحافظات الجنوبية من ناحية عملية الاعمار والخدمات وأكدا على اهمية اعطاء فرص أكثر للعمل الاستثماري في القطاع الخاص المحلي والأجنبي

وحضر الاجتماع اراس حبيب كريم عضو مجلس النواب العراقي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم وورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الجانبين بحثا في الاجتماع النموذج الناجح للقطاع الخاص في اقليم كردستان ودوره البارز في تنفيذ المشاريع التنموية في جميع المجالات واتفق الطرفان على ان العراق بحاجة الى قانون يشجع الاستثمار وتنظيم النظام المصرفي.

بدوره؛ اكد محافظ البصرة على أهمية استفادة البصرة والمحافظات العراقية الاخرى من التجربة المتطورة لإقليم كردستان والتعاون بين محافظات إقليم كردستان والبصرة، وفقا للبيان.

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