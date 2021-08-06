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رئيس الاقليم يبحث مع رئيس مجلس الشورى الإيراني عدة ملفات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-06T10:21:38+0000
رئيس الاقليم يبحث مع رئيس مجلس الشورى الإيراني عدة ملفات

شفق نيوز/ اجتمع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، يوم الجمعة مع محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني.

وجرى الاجتماع بحضور ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان، وتمت خلاله مناقشة سبل تعزيز مجالات العلاقة بين العراق وإقليم كوردستان وبين جمهورية إيران الإسلامية على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة وأهمية حفظ الأمن والاستقرار. بحسب بيان لرئاسة الاقليم.

وأضاف أنه وفي الاجتماع الذي حضره أعضاء الوفد المرافق للرئيس نيجيرفان بارزاني وعدد من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الٳیرانية، جرى أيضاً تبادل الآراء حول أوضاع المنطقة بصورة عامة ومسائل أخرى تهم الجانبين.

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