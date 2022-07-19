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رئيس الاقليم يبحث جملة ملفات مع السفير الفرنسي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-19T13:15:40+0000
رئيس الاقليم يبحث جملة ملفات مع السفير الفرنسي

شفق نيوز/ بحث نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء مع إيريك شوفاليه السفير الفرنسي في العراق، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ومساعي اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية القادمة.

وبحسب بيان لمكتب بارزاني، فقد تم البحث في علاقات أربيل – بغداد، ومواجهة المخاطر التي يمثلها داعش وخاصة في المناطق المشمولة بالمادة 140 الدستورية، التطورات في منطقة سنجار، الوضع في إقليم كوردستان والانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكد السفير الفرنسي اهتمام بلده بتنمية العلاقات مع العراق وإقليم كوردستان، مشيرا إلى ضرورة وأهمية أمن واستقرار العراق في حفظ استقرار المنطقة ككل.

من جهته، جدد الرئيس نيجيرفان بارزاني التأكيد على أن حل مشاكل أربيل – بغداد يمثل المفتاح لأمن واستقرار العراق، ورأى من الضروري أن تكون هناك آلية للحوار وحل المشاكل العالقة بين الطرفين.

واتفق الجانبان على ضرورة وأهمية استمرار التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي، بمساندة من قوات التحالف الدولي، في التصدي لتهديدات وخطر داعش، وبصورة خاصة في مناطق المادة 140 من الدستور.

الأوضاع في المنطقة بصورة عامة، والجهود الرامية لتثبيت سوق الطاقة العالمي ومكانة وأهمية الشرق الأوسط في هذا السياق، علاقات إقليم كوردستان مع دول المنطقة إلى جانب مسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر من الاجتماع الذي حضره السيد أوليفيه ديكوتيني القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان.

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