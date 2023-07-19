رئيس الاقليم وقائد قوات التحالف الدولي يؤكدان على توحيد البيشمركة

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وقائد قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في العراق وسوريا الجنرال ماثيو ماركفارلين، مساء اليوم الأربعاء، على ضرورة توحيد قوات البيشمركة ومواصلة عملية الإصلاح الإداري.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل في اربيل عاصمة كوردستان، الجنرال ماركفارلين والوفد المرافق له، وجرى خلال الاجتماع تباحث عملية الإصلاح في وزارة البيشمركة وتوحيد وتنظيم قوات البيشمركة والمشاكل والمعوقات التي تواجه هذه العملية وتبادل وجهات النظر حول كيفية حلها.

واتفق الجانبان على أن عملية توحيد البيشمركة والاصلاح في وزارة البيشمركة وفق البرنامج المحدد لها لم تتم كما يجب، وتمت مناقشة عدة ملاحظات في هذا الصدد.

من جانبه أكد نيجيرفان بارزاني، أنه بالرغم من كل المشاكل والمعوقات، فإن كل الجهود ستتواصل لإنجاح عملية الإصلاح وتوحيد البيشمركة، معبراً عن شكره لدور الولايات المتحدة وتشجيعها لإنجاح هذه العملية.

كما ناقش الاجتماع، الذي حضره القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان، العلاقات بين أربيل وبغداد، والأوضاع في المنطقة بشكل عام، والعديد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.