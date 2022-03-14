رئيس الاقليم والكاظمي يعتبران القصف الصاروخي لأربيل "تطوراً جدياً" لانتهاك سيادة العراق

شفق نيوز/ اعتبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة الاتحادي مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، أن الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على أربيل "تطور جدي" وانتهاك صارخ لسيادة العراق، مؤكدان على العمل المشترك لإعلان نتائج التحقيق بهذا الاعتداء.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل في مقر إقامته بأربيل رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، ووفداً رفيع المستوى مرافقاً له، وبحثا التطورات السياسية والأمنية في العراق، والهجوم الصاروخي الذي أعلن الحرس الثوري الإيراني فيما بعد مسؤوليته عن شن الهجوم.

وأكد الجانبان على أن الهجوم "تطور جدي وانتهاك صارخ لسيادة العراق واعتداء يعرض أمن وأمان واستقرار كل العراق للخطر".

وعن مبرر الهجوم والزعم بأن قاعدة إسرائيلية تم استهدافها، نفى الرئيس نيجيرفان بارزاني وجود أي قاعدة إسرائيلية في إقليم كوردستان، عاداً هذه الشائعة حجة لا أساس لها.

وعدّ زيارة الكاظمي "مساندة وتعاطفاً مع إقليم كوردستان"، مؤكدا أن إقليم كوردستان كان دائماً وسيظل عامل استقرار، ويهتم بعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة.

من جانبه، شدد الكاظمي على أنهم "ينظرون بقلق عميق إلى الهجوم"، وقال "جئنا اليوم إلى أربيل لنكون إلى جانبكم ونحن هنا لمساندة إقليم كوردستان، وأمل أن يتم حل أي مشكلة، في حال وجودها، من خلال التفاهم".

وشدد الجانبان على العمل المشترك وعلى إعلان نتائج تحقيقات لجنة التحقيق المشتركة بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان على الرأي العام وجميع الاطراف المعنية.

ووصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على رأس وفد رفيع المستوى ضم وزيري الدفاع والداخلية، ظهر اليوم إلى عاصمة اقليم كوردستان اربيل، للاطلاع عن كثب على اثار القصف الصاروخي الذي تعرضت له المدينة فجر يوم أمس الأحد.

وتعرضت أربيل فجر أمس الأحد لقصف بـ12 صاروخاً باليستياً أعلن الحرس الثوري الإيراني لاحقاً مسؤوليته عن الهجوم.