رئيس الاقليم: طالما كان هناك ايزيدي واحد مختطفا سنبذل قصارى الجهود لإنقاذه وتحديد مصيره

شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، انه طالما كان هناك ايزيدي واحد مختطفا فإنه سيستمر في مساعيه لانقاذه وتحديد مصيره وكذلك يبذل قصارى جهوده لإعادة جميع النازحين الى اماكنهم وبيوتهم.

وقال بارزاني في رسالة وردت لوكالة شفق نيوز، انه يهنئ "جميع الاخوة والاخوات الايزيديين في كوردستان والعالم بمناسبة حلول عيد (جما)، متمنيا لهم قضاء عيد سعيد وامين وتحقيق جميع امالهم وتطلعاتهم".

وعبر بارزاني عن الاسف بان العيد هذا العام يمر في وقت مازال فيه آلاف الاخوات والاخوة الايزيديين مختطفين بيد ارهابيي داعش، وكذلك فان الاف العوائل الايزيدية يعيشون في المخيمات لعدم استطاعتهم العودة الى اماكنهم وبيوتهم.

واضاف انه بهذه المناسبة يؤكد لجميع الاخوة والاخوات الايزيديين انه طالما كان هناك ايزيدي واحد مختطفا فانه سيستمر في مساعيه لانقاذه وتحديد مصيره وكذلك يبذل قصارى جهوده لاعادة جميع النازحين الى اماكنهم وبيوتهم.

من جانبه قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن حكومته تطمئن الإيزيديين مرة أخرى بأنها ستبقى مدافعة حقيقية وصلبة عن حقوقهم المشروعة والعادلة، فإنها تعمل من أجل توفير أفضل الخدمات وكل ما يليق بالايزيديين.

وأضاف "وفي هذه المناسبة البهيجة، تبذل حكومة إقليم كوردستان قصارى جهدها لتطبيع الأوضاع في منطقة سنجار ليتسنى للنازحين الإيزيديين العودة إلى ديارهم بكرامة، وإعمار سنجار بالتعاون مع الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي".