رئيس الاقليم: انتخابات كوردستان ستجري بموافقة ومشاركة الجميع

شفق نيوز/ شدد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات البرلمانية في الإقليم ستجري بموافقة ومشاركة جميع الأطراف والأحزاب السياسية الكوردستانية.

وقال رئيس الإقليم في كلمة ألقاها خلال الملتقى الثامن في السليمانية، حضرتها وكالة شفق نيوز إن "إقليم كوردستان خلق تجربة عظيمة من الاستقرار والديمقراطية ، ولن نسمح بأن يصبح إقليم كوردستان تهديدا وهجوما على أي دولة"، مؤكدا ان المواطن ينتظر موقف موحد من جميع الأطراف الكوردية".

وبين ان برلمان كوردستان تجربة مهمة في المنطقة وعلينا حمايته، مشيرا إلى أن انتخابات برلمان كوردستان ستجري بموافقة ومشاركة الجميع.

و انطلقت اليوم الأربعاء، ملتقى السليمانية الثامن، بمشاركة العشرات من الشخصيات السياسية والأكاديمية من إقليم كوردستان والعراق والخارج، في الجامعة الأميركية في السليمانية ويستمر يومين.

وانطلق الملتقى تحت عنوان "صراعات الشرق الأوسط" ويناقش فيه عدد من القادة والشخصيات من إقليم كوردستان والعراق والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة قضايا سياسية واقتصادية وبيئية. .

وسيركز الاجتماع على تغير المناخ وندرة المياه وكيفية التعامل معها كما سيؤكد الاجتماع على إجراءات حماية البيئة بين الدول.

وسيتضمن الاجتماع حلقات نقاش سياسية واقتصادية وبيئية يشارك فيها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في العراق وإقليم كردستان بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين الدوليين.