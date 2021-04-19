رئيس اقليم كوردستان يؤكد على محاكمة عناصر داعش وانصاف الضحايا

شفق نيوز/ شدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، على ضرورة تشريع قانون لمحاكمة المتورطين بجرائم الابادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق، لافتا الى ان الضحايا يتطلعون الى تحقيق العدالة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الاقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل رئيس الفريق الدولي التابع للأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في جرائم داعش، بمناسبة انتهاء مهام عمله.

واشار الى ان بارزاني عبّر عن شكره للخدمات التي قدمها الفريق الدولي خلال فترة عمله، بجمع الأدلة المتعلقة بأعمال وجرائم داعش ومتابعتها، آملاً له النجاح في مهامه الجديدة مدعياً عاماً في المحكمة الدولية للجرائم.

وبين المكتب الاعلامي، ان آراء الجانبين اتفقت على ان محاكمة الجناة رسالة قوية توجه الى كل الجناة في اي مكان، ولأجل ذلك رأيا ضرورة ان يكون هناك قانون لمحاكمة مثل هذه الجرائم في العراق وإقليم كوردستان.

وأضاف ان الجانبين أكدا على أن الضحايا من كل المكونات العراقية، يتطلعون إلى تحقيق العدالة، وأبديا قلقهما من ان خطر وبيئة تفشي التطرف ما زالا قائمين ويجب العمل على هذا الخطر بجد من النواحي التربوية والثقافية.

ولفت الى انه في محور اخر من اللقاء تم الحديث عن الخطوات الأخيرة لعمل ومهام (UNITAD)، ومكتب (UNITAD) في أربيل المقرر افتتاحه غداً، ومعالجة تداعيات داعش على الضحايا والناجين من قبضته وخاصة الايزيديين، واهمية مساعدة ودعم حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية من اجل انجاح اعمال ومهام الفريق ورئيسه الجديد.

من جانبه، عبر كريم خان عن شكره وتقديره تجاه حرص بارزاني على تحقيق العدالة، والتعاون والتنسيق من جانب الاطراف والمؤسسات المعنية في الاقليم مع فريقه خلال فترة عملهم على ملف التحقيق والمتابعة لجرائم داعش، وعبر عن امله في ان تثمر اعمالهم عن معاقبة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا.