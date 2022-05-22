رئيس اقليم كوردستان يؤكد على ضرورة خلق تفاهمات سياسية تطمئن الأهالي

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني خلال اجتماعه مع حركة التغيير في السليمانية على ضرورة خلق تفاهمات بين الأطراف السياسية تطمئن الأهالي وتحتوي الخلافات.

ووصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني صباح اليوم الى محافظة السليمانية بصحبة رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني للمشاركة في مراسم تخرج الدفعة السادسة عشر من خريجي طلبة الكلية العسكرية.

وعقب مراسم التخرج عقد اجتماعاً مع بافيل طالباني في قلاجوالان في لقاء استمر لأكثر من ساعة، بحضور نائبي رئيس الإقليم ونائب رئيس حكومة إقليم كوردستان وأعضاء من المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، وناقشوا العلاقات الثنائية بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

كما التقى رئيس الاقليم بأطراف سياسية عدة في السليمانية.

وقالت حركة التغيير في بيان عقب الاجتماع، ورد لوكالة شفق نيوز، إن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني زار المقر العام لحركة التغيير في السليمانية، وكان في استقباله عمر سيد علي وأعضاء في المجلس الوطني للحركة.

وناقش الاجتماع الوضع السياسي والاقتصادي والخدمي بهدف الوصول لحل بين الأطراف السياسية للتعامل معها، وشدد الاجتماع على ضرورة مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية التي تواجه اقليم كوردستان

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش مطالب ومشاغل سكان اقليم كوردستان بصراحة.

ومن جانبه قال رئيس اقليم كوردستان "يجب أن نصغي باهتمام للقضايا المتعلقة بوضع الإقليم والعمل عليها لخلق تفاهم في إقليم كوردستان حتى لا يقلق الناس".

وسبق أن صرّح رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، من السليمانية اليوم بأنه تم التوصل إلى أرضية لحل الانسداد السياسي الحاصل في الإقليم والعراق كافة، معلنا النجاح في إيقاف الحرب الإعلامية بين الحزبين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني.