صور.. رئيس اقليم كوردستان يؤكد على دور خريجي الجامعات بحل المشاكل البيئية والاقتصادية

شفق نيوز/ دعا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، طلبة الجامعات إلى الإسهام في إيجاد حلول للمشاكل البيئية والاقتصادية وغيرها.

وهنأ بارزاني في كلمة خلال حفل تخرج الدورة الرابعة لطلبة الجامعة الامريكية في محافظة دهوك، وحضرته وكالة شفق نيوز الطلبة المتخرجين وعوائلهم.

واكد على اهمية مشاركة الطلبة المتخرجين في حل المشاكل والتحديات المستقبلية كمشاكل البيئة والجفاف والمشاكل الاقتصادية.

واضاف "سنواصل دعم الجامعة الامريكية في دهوك والجامعات الاخرى في الاقليم وندعم مؤسسات التعليم".

وشدد على اهمية البحث العلمي في الجامعة الامريكية في دهوك والجامعات الاخرى.

وفي وقت سابق مساء اليوم، احتفت الجامعة الأمريكية في دهوك بتخرج دفعة جديدة من الطلبة، بحضور رئاسي وحكومي رفيع المستوى.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، إلى جانب ممثلة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، والقنصل الامريكي في اربيل، حضروا مراسم تخرج الدورة الرابعة لطلبة الجامعة الامريكية.