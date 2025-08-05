رئيس اقليم كوردستان يؤكد الرغبة على تطوير وتوسيع العلاقات مع البحرين

شفق نيوز - اربيل

رئيس إقليم كوردستان بحث نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مع خالد أحمد المنصور، السفير البحريني المكلّف في العراق، العلاقات بين بغداد واربيل مع المنامة.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أن الجانبين أكد رغبتهما المشتركة في تطوير العلاقات وتوسيع مجالات التعاون الثنائي، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية، واتفقا على الاستفادة من خبرات وتجارب كل طرف بما يخدم المصالح المشتركة.

وفي هذا السياق، جدّد السفير البحريني تأكيد اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان، وتحدث عن الجهود المبذولة لافتتاح ممثلية بحرينية في أربيل.

كما تناول اللقاء العلاقات بين أربيل وبغداد، والأوضاع في العراق وإقليم كوردستان، وآخر المستجدات في المنطقة بشكل عام، وفقا للبيان الرئاسي.