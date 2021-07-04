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رئيس اقليم كوردستان يوقع أوامر تعيين لثلاثة مناصب قضائية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-04T13:36:24+0000
رئيس اقليم كوردستان يوقع أوامر تعيين لثلاثة مناصب قضائية

شفق نيوز/ وقع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، أوامر تعيين ثلاثة قضاة في مناصب قضائية.

ووفقاً لبيان صدر عن رئاسة الاقليم وورد إلى لوكالة شفق نيوز، فأن المناصب تمثلت في تعيين القاضي مسعود خضر محمود نائباً لرئيس محكمة استئناف منطقة أربيل، القاضي غازي خليل تايه نائباً لرئيس محكمة استئناف منطقة دهوك، والقاضي دارا محمد إبراهيم نائباً لرئيس محكمة استئناف منطقة أربيل.

بعد ذلك، وفي مراسم حضرها القاضي عبدالجبار عزيز حسن رئيس مجلس القضاء وكالة، أدى القضاة اليمين القانونية أمام رئيس إقليم كوردستان، الذي هنأهم بهذه المناسبة راجياً لهم النجاح والسداد في مهامهم.

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