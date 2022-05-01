رئيس اقليم كوردستان يوجه رسالتين خاصتين للأطراف السياسية

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، بمناسبة حلول عيد الفطر.

وقال رئيس الاقليم في بيان، "يحل علينا هذا العيد بينما العراق وإقليم كوردستان في أمس الحاجة إلى معاني وقيم العيد المتمثلة في التسامح والسلم ومراجعة الذات والمصالحة. لذا فلنتخذ جميعنا من هذا العيد فرصة للتعاون والتفاهم، لنتجاوز يداً بيد، على صعيد العراق وإقليم كوردستان، الأزمات والتعقيدات ونبدأ مرحلة جديدة من التعاضد، ونحمي المكاسب وحاضر ومستقبل إقليم كوردستان".

وأضاف "نحن الآن في إقليم كوردستان أحوج من أي وقت للتعاضد والتلاحم ووحدة الصف. لذا أدعو الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بصفتهما القوتين الرئيستين وكل الأطراف الكوردستانية لاتخاذ العيد فرصة لتنحية كل المشاكل والخلافات جانباً من أجل المصالح العليا للشعب والوطن، ويتجنبوا الحملات والهجمات الإعلامية كافة والإساءة للآخر. وأن يجتمعا معاً متلاحمين ليكونوا مؤثرين لهم دورهم ومكانتهم على مستوى العراق أيضاً".

وأختتم رئيس الاقليم بيانه "ليكن العيد في إقليم كوردستان والعراق مبعث خير وفرح للجميع ويفتح الباب على الطمأنينة والأمان والاستقرار"