رئيس اقليم كوردستان يوجه رسالة للعراقيين

شفق نيوز/ أدلى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، بصوته في الانتخابات العراقية، خلال أحد مراكز الاقتراع في أربيل.

وقال بارزاني في حديث للصحفيين بعد الادلاء بصوته، "الذي اتمناه ان نكون كأطراف كوردية قوة واحدة، وأن تكون هذه الانتخابات بالخير والبركة على عموم العراق، وأن يتوجه الجميع الذين يحق لهم التصويت لممارسة حقهم في التصويت والتوجه الى صناديق الاقتراع".

وأضاف "نتمنى ان تكون انتخابات ناجحة من جميع الوجوه، وأن يعمل البرلمان القادم بجد من احل مشاكل بغداد واربيل، وان يتمخض عنه حكومة تعمل على تحسين أوضاع المواطنين وإيجاد فرص العمل للشباب وإنهاء معاناة العراقيين ككل".

وأضاف "رسالتي لكل الشعب العراقي هي رسالة سلام وأخوة وان نعمل جميعا بجد من اجل نصرة العراق لاننا جميعا في قارب واحد، اليوم يوم التصويت وانتهت الحملات الانتخابية واول خطوة بعد الانتخابات سندعو جميع الأطراف إلى الاجتماع في رئاسة الاقليم لبحث الخطوات القادمة".

وأضاف "اعتقد ان اي حكومة تأتي يجب ان تركز على تقديم الخدمات لان الشعب تعب، واتمنى التركيز على الجانب الخدمي لإعادة ثقة الشعب بها وهو يعتبر أكبر التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة".

وتابع "اقليم كوردستان يؤكد على معالجة المشاكل بالحوار، لأن لدينا حقوق وواجبات، والمهم لدينا ايضا الاستقرار السياسي في العراق ونعتقد انه بحل المشاكل سيستفيد عموم البلاد، كما أن فتح مقرات الحزب الديمقراطي في مناطق نزاع كانت خطوة جيدة ولكن ليس هذا المهم وإنما المهم هو تطبيق المادة 140 الدستورية الخاصة بتلك المناطق".