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رئيس اقليم كوردستان يوجه رسالة الى المجتمع الدولي بشأن قصف أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-16T07:14:56+0000
رئيس اقليم كوردستان يوجه رسالة الى المجتمع الدولي بشأن قصف أربيل

شفق نيوز/ أدان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وبشدة يوم الثلاثاء الهجوم "الإرهابي" الصاروخي الذي استهدف أربيل وتسبب بوفاة شخص وإصابة تسعة آخرين بينهم أمريكيون.

ودعا بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بأن تأخذ مخاطر هذا الهجوم على محمل الجد، وأن تعملا على إنهاء المخاطر التي تشكل تهديدا على أرض إقليم كوردستان عن طريق مساعدة الحكومة العراقية في تنفيذ الدستور العراقي وخاصة المادة 140.

وطالب رئيس الاقليم رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية وقيادة قوات التحالف الدولي بالعراق إلى الإسراع في وضع آلية تنسيق مع إقليم كوردستان، وان تعمل وتنسق قوات الامن (الآسايش) والبيشمركة مع الجيش والأجهزة والقوات العراقية سوية وبمشاركة التحالف الدولي في المنطقة.

وتابع بارزاني بالقول إن غياب التنسيق ووجود قوات ومجاميع مسلحة خارج أوامر وسلطة الحكومة الإتحادية شكل توترا في المنطقة، وتسبب بإستمرار وجود التهديدات لإقليم كوردستان، داعيا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الإسراع في مباشرة لجنة التحقيق المشتركة المشكلة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية أعمالها، وأن تعثر على المهاجمين وان تنزل العقاب بحقهم وفق القانون.

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