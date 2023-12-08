رئيس اقليم كوردستان يوجه بالتحقيق في حادث حريق سوران

شفق نيوز/ وجه الرئيس نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان، بإجراء تحقيق في حادث حريق اندلع في مبنى بمنطقة سوران المستقلة.

وذكر بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الرئيس نيجيرفان بارزاني وجه هالكورد نجيب، مشرف إدارة سوران المستقلة، للتحقيق في حادث الحريق الذي وقع في أحد المباني في سوران، ما أدى إلى مقتل عدد من السكان وإصابة آخرين.

وأعرب الرئيس بارزاني عن تعازيه لذوي الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وكلف رئيس إقليم كوردستان رئيس إدارة سوران المستقلة والجهات ذات العلاقة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث المأساوية مرة أخرى.