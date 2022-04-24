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رئيس اقليم كوردستان يهنئ ماكرون و"يتطلع لتطوير العلاقات عن كثب"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-24T19:06:56+0000
رئيس اقليم كوردستان يهنئ ماكرون و"يتطلع لتطوير العلاقات عن كثب"

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، ايمانويل ماكرون تجديد انتخابه رئيساً لفرنسا.

وقال بارزاني في تغريدة له، "أتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب لتطوير علاقاتنا وتوطيد جهودنا لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين".

https://twitter.com/IKRPresident/status/1518303313808211970

وتصدر ماكرون في الجولة الثانية والحاسمة لانتخابات الرئاسة الفرنسية، على منافسته لوبان، بنسبة تجاوزت 58%، فيما حصلت الأخيرة على ما نسبته 42% فقط، وهو ما وصفته بـ"الانتصار الكبير".

وأصبح ماكرون، أول رئيس يعاد انتخابه منذ جاك شيراك في 2002، وأول رئيس يعاد انتخابه خارج فترة تعايش مع حكومة من جانب سياسي آخر منذ بدء اختيار رئيس الدولة بالاقتراع العام المباشر في 1962.

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