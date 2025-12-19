رئيس اقليم كوردستان يهنئ برهم صالح لانتخابه مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين

شفق نيوز - أربيل

هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، الرئيس العراقي السابق برهم صالح بمناسبة انتخابه مفوضاً سامياً للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، برهم صالح، مساء أمس الخميس، بهذا المنصب، وقد تم انتخابه بالتزكية من قبل الجمعية المؤلفة من 193 دولة عضواً، بعد أن رشّحه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلفاً للإيطالي فيليبو غراندي، الذي يتولى رئاسة المفوضية منذ عام 2016.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان اليوم، " أتقدم بأحر التهاني إلى الدكتور برهم صالح بمناسبة تعيينه مفوضًا ساميًا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و أتمنى له التوفيق في هذه المهمة الإنسانية العالمية".

وأضاف أن "توليه (أي صالح) هذا المنصب الدولي الرفيع دليل على ثقة المجتمع الدولي بقدراته و خبرته ومكانته السياسية والدبلوماسية"، مردفا إنه "لمن دواعي فخر إقليم كوردستان والعراق أن يقود إحدى أهم القضايا الإنسانية في العالم".

وتابع رئيس الاقليم القول "أنا على ثقة تامة بأنه (برهم صالح)، بخبرته الثرية، قادر على القيام بدور فعّال في تخفيف معاناة اللاجئين وحل مشاكلهم على مستوى العالم"، مؤكدا نحن "في كوردستان ندرك ألم النزوح وأهمية هذه المهمة أكثر من أي جهة أخرى".

واختتم نيجيرفان بارزاني بيانه بالقول "نجدد دعمنا الكامل للنجاح في مهمته".