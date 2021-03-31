رئيس اقليم كوردستان يهنئ المسيحيين بعيد (اكيتو)

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاربعاء، الكلدانيين والاشوريين والسريانيين في الاقليم والعالم بمناسبة حلول عيد رأس السنة البابلية الجديدة (اكيتو)، متمنيا لهم ان تكون سنة خير وسعادة وعودة الامل والسلم لهم ولجميع المواطنين.

وقال بارزاني في رسالة تهنئة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "من دواعي الفخر ان تكون كوردستان دائما وطنا للتعايش والتعددية والتسامح الديني والقومي"، مشيرا الى ان "المسيحيين مكونا اصيلا وعريقا في هذه الارض وهذا الوطن والثقافة المتعددة الالوان والذي يجب ان يتم الحفاظ عليه بجميع الاشكال وان يتم تقويته وترسيخه بشكل اكبر".

وعبر بارزاني عن تهانيه بمناسبة حلول عيد (اكيتو) لجميع المسيحيين، متمنيا ان يحتفل الجميع بالاعياد والمناسبات المقبلة في ظل اوضاع افضل من التعايش والسلام والهدوء واجتياز جميع الازمات والصعوبات وان يتخلص العام والانسانية من وباء كورونا المستجد كوفيد 19 وتداعياته.

وتبدأ التقويم السومري والبابلي في اليوم الأول من شهر نيسان، وهو عيد (أكيتو) الذي يستمر لمدة 12 يوماً.