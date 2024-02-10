رئيس اقليم كوردستان يهنئ الادباء والكتاب الكورد بذكرى تأسيس اتحادهم

شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، أن الكتاب الكورد المخلصين لم يدخروا جهدا في سبيل تقديم الخدمة والجهود الكبيرة في سبيل نشر الوعي وحماية الهوية القومية والوطنية للكورد وكوردستان وبناء مجتمع مدني وترسيخ قيم التعايش وقبول الآخر والتسامح.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان بارزاني عبر عن تهانيه الحارة لاتحاد الادباء الكورد بمناسبة ذكرى تأسيس اتحادهم، متمنيا لهم النجاح والتقدم الدائم ومؤكدا أنه ينظر باحترام وتقدير بالغين الى الدور والخدمات المباركة التي يقدمها الى اللغة والادب الكوردي.

واضاف بارزاني ان الكتاب الكورد المخلصين لم يدخروا جهدا في سبيل تقديم الخدمة والجهود الكبيرة في سبيل نشر الوعي وحماية الهوية القومية والوطنية للكورد وكوردستان وبناء مجتمع مدني وترسيخ قيم التعايش وقبول الآخر والتسامح.

وحيا بارزاني ارواح وذكرى كبار الكتاب الكورد، لافتا الى "ان خدماتهم ونتاجاتهم خالدة في أذهاننا ونستذكرهم دائما باحترام وتقدير".