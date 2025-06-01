رئيس اقليم كوردستان يهنئ الاتحاد الوطني بالذكرى الـ50 لليوبيل الذهبي

شفق نيوز/ بعث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، برقية تهنئة الى رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني بمناسبة الذكرى الـ(50) واليوبيل الذهبي للاتحاد الوطني.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في برقيته، إن "مسيرة خمسة عقود من نضال وكفاح الاتحاد الوطني جديرة بالاحترام والتقدير".

وأضاف "نجدد التأكيد على حضور الاتحاد الوطني ودوره المهم في العملية السياسية لإقليم كوردستان والعراق".

وأعرب رئيس الاقليم، عن أمله بأن "تكون هذه المناسبة دافعاً قوياً لتعميق الوحدة الوطنية والتعاضد بين جميع الأطراف السياسية والمكونات في كوردستان لمواجهة التحديات، وكذلك للعمل المشترك من أجل حماية المكاسب والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان وضمان مستقبل أفضل لشعب كوردستان".