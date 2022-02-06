رئيس اقليم كوردستان يهنئ الاتحاد الاسلامي بذكرى تأسيسه الثامن والعشرين

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، الأمين العام للاتحاد الاسلامي الكوردستاني صلاح الدين بهاء الدين بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيس حزبه.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني وفي اتصال هاتفي مع بهاء الدين بمناسبة الذكرى 28 لتأسيس الاتحاد الاسلامي الكوردستاني أعرب عن تهانيه له وقيادة واعضاء وجماهير الاتحاد، متمنيا لهم النجاح.

واضاف البيان ان بهاء من جهته أعرب عن شكره وتقديره وقيادة وجماهير حزبه لبارزاني للاتصال وتقديم التهاني متمنيا له النجاح.