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رئيس اقليم كوردستان يهنيء الحكيم: بالمسؤولية والعمل المشترك والتفاهم نجتاز المشكلات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-06T18:15:51+0000
رئيس اقليم كوردستان يهنيء الحكيم: بالمسؤولية والعمل المشترك والتفاهم نجتاز المشكلات

شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاحد، بمناسبة اعادة انتخابه، على المسؤولية المشتركة والعمل المشترك بين جميع القوى والأطراف السياسية والمكونات العراقية من اجل اجتياز الصعوبات التي تواجه العملية السياسية والتحاور والتفاهم لحل المشكلات وتعديل مسارها.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني قدم التهاني للقيادة الجديدة لتيار الحكمة الوطني للثقة التي تحصلوا عليها.

واكد بارزاني على المسؤولية المشتركة والعمل المشترك بين جميع القوى والأطراف السياسية والمكونات العراقية من اجل اجتياز الصعوبات التي تواجه العملية السياسية والتحاور والتفاهم لحل المشكلات وتعديل مسار العملية السياسية.

واضاف البيان ان الحكيم من جهته عبر عن شكره وتقديره وقيادة تيار الحكمة الوطني لاتصال وتهاني بارزاني وشدد على العلاقات العريقة والمتينة بين الجانبين، متمنيا ان تتمكن جميع الأطراف عبر التعاون والتفاهم من اجتياز الاوضاع الحالية وانهائها وان تجمع المصلحة العليا للبلاد الجميع معا.

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