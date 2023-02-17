رئيس اقليم كوردستان ينعى وزير البيشمركة الاسبق: فقدنا قائدا شجاعا

شفق نيوز/ نعى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة، وزير البيشمركة الاسبق حميد أفندي.

وذكر بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المناضل العريق والسياسي المخضرم ووزير البيشمركة في الكابينة الحكومية الرابعة حميد أفندي".

وأضاف رئيس الاقليم؛ أن نبأ وفاة البيشمركة والقائد الشجاع حميد أفندي احزنني كثيرا".

وتابع بارزاني؛ "لعب المرحوم حميد أفندي، ككادر ماهر ومقاتل شجاع في البيشمركة دورًا مهمًا في ثورة أيلول بقيادة بارزاني الخالد، لعب دورًا مهمًا في زيادة الوعي العام، وكان صاحب تحمل كبير عند نكسة الثورة وكان محل ثقة كبير لدى الراحل إدريس بارزاني والرئيس مسعود بارزاني".

واشار إلى أنه "خلال القيادة المؤقتة للحزب الديمقراطي الكوردستاني واندلاع ثورة گولان، لعب دورًا مهمًا في نضال البيشمركة والنضال السياسي وادى مسؤوليات كبيرة في جميع مجالات الثورة بمهارة عالية".

ولفت إلى أن "السيد حميد أفندي لعب دورًا مهمًا في انتفاضة 1991 وفي الدفاع عن منجزات الانتفاضة، ولعب دورًا مهمًا في الكابينة الرابعة لحكومة إقليم كوردستان بصفته وزيرًا لقوات البيشمركة، ورغم كبر سنه شارك في حرب داعش ولعب دورًا شجاعًا".

وأكد بارزاني؛ ان "فقدان مقاتل شجاع مثل حميد أفندي خسارة كبيرة لشعب كوردستان، لكن دور هذا المناضل العظيم من خلال نضاله سيبقى دائمًا في ذكرانا وذكرى رفاقه وشعب كوردستان".

وتوفي وزير البيشمركة الأسبق في حكومة اقليم كوردستان حميد أفندي مساء اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 89 عاما.

وكان أفندي من المقاتلين في قوات البيشمركة الذي شارك في ثورتي ايلول وگولان الكورديتين.