رئيس اقليم كوردستان يندد "بشدة" بحادثة سوق الكريسماس في المانيا

شفق نيوز/ أدان رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، "بشدة" ما وصفه "بالهجوم الوحشي" الذي استهدف ليلة أمس في سوق هدايا عيد الميلاد في ماغديبورغ بألمانيا والذي أوقع عددا من القتلى وعشرات الجرحى.

وكتب الرئيس نيجيرفان بارزاني على منصة "إكس - تويتر سابقا"، "نقف في إقليم كوردستان، مع الشعب الألماني خلال هذه الأوقات الصعبة".

وأضاف "قلوبنا وأفكارنا مع عائلات الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وذكرت وسائل إعلام محلية في ألمانيا، نقلاً عن مسؤول بالحكومة المحلية، أن سيارة صدمت مجموعة من الأشخاص في سوق لهدايا عيد الميلاد في ماغديبورغ.

وأعلنت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار سقوط 11 قتيلاً على الأقل ونحو 80 مصاباً، بعد أن صدمت السيارة الحشد "لمسافة لا تقل عن 400 متر".

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، في بيان على منصة "إكس"، إن حادثة الدهس في سوق الميلاد "تثير أسوأ المخاوف".

وأضاف شولتس: "أفكاري مع الضحايا وعائلاتهم. نحن نقف إلى جانبكم وإلى جانب شعب ماغديبورغ. أتوجه بالشكر إلى عمال الإنقاذ المتفانين في هذه الساعات العصيبة".