سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئيس اقليم كوردستان يلتقي قيادات "التغيير" في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-22T13:16:31+0000
رئيس اقليم كوردستان يلتقي قيادات "التغيير" في السليمانية

شفق نيوز/ التقى رئيس اقليم كوردستان، اليوم الاحد، بقيادات حركة "التغيير" في السليمانية ضمن جولته على القوى الكوردية في المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة، إن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وصل، مساء اليوم، إلى مقر حركة التغيير بالمحافظة، مشيراً الى لقائه بقيادات الحركة.

واكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق اليوم الاحد، ان الهدف من زيارته لمحافظة السليمانية هو تبديد التوتر وتعزيز التضامن بين القيادات الكوردية.

ووصل نيجيرفان بارزاني صباح اليوم الى محافظة السليمانية بصحبة رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني للمشاركة في مراسم تخرج الدفعة السادسة عشر من خريجي طلبة الكلية العسكرية.

وعقب مراسم التخرج عقد اجتماعاً مع بافيل طالباني في قلاجوالان في لقاء استمر لأكثر من ساعة، بحضور نائبي رئيس الإقليم ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان وأعضاء من المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، وناقشوا العلاقات الثنائية بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

 ومن المقرر ان يلتقي رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بعلي بابير، وبعدها يلتقي بقيادة المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية وحلبجة.

 

 

related

رئيس اقليم كوردستان يزور السليمانية

Date: 2022-05-21 11:00:20
رئيس اقليم كوردستان يزور السليمانية

برنامج عمل زيارة رئيس إقليم كوردستان إلى السليمانية

Date: 2022-05-22 06:05:50
برنامج عمل زيارة رئيس إقليم كوردستان إلى السليمانية

رئيس إقليم كوردستان يصل إلى السليمانية

Date: 2022-05-22 07:20:19
رئيس إقليم كوردستان يصل إلى السليمانية

نيجيرفان بارزاني يصل السليمانية ويجتمع مع حركة التغيير والاتحاد الوطني الكوردستاني

Date: 2021-05-04 07:52:09
نيجيرفان بارزاني يصل السليمانية ويجتمع مع حركة التغيير والاتحاد الوطني الكوردستاني

نيجيرفان بارزاني يدعو العراقيين للوقوف ضد تهديدات المجاميع الخارجة عن القانون ضد الإقليم

Date: 2022-05-22 08:30:39
نيجيرفان بارزاني يدعو العراقيين للوقوف ضد تهديدات المجاميع الخارجة عن القانون ضد الإقليم

رئيس اقليم كوردستان: زيارتي للسليمانية هدفها تبديد التوتر بين الأطراف الكوردية

Date: 2022-05-22 12:03:15
رئيس اقليم كوردستان: زيارتي للسليمانية هدفها تبديد التوتر بين الأطراف الكوردية

نيجيرفان بارزاني يصل السليمانية للتباحث باربعة ملفات

Date: 2019-11-26 11:03:24
نيجيرفان بارزاني يصل السليمانية للتباحث باربعة ملفات

إصابة عميد و5 مدنيين في مواجهات بين قوات الأمن ومتجاوزين في السليمانية

Date: 2021-09-21 16:34:02
إصابة عميد و5 مدنيين في مواجهات بين قوات الأمن ومتجاوزين في السليمانية