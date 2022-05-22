رئيس اقليم كوردستان يلتقي قيادات "التغيير" في السليمانية

شفق نيوز/ التقى رئيس اقليم كوردستان، اليوم الاحد، بقيادات حركة "التغيير" في السليمانية ضمن جولته على القوى الكوردية في المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة، إن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وصل، مساء اليوم، إلى مقر حركة التغيير بالمحافظة، مشيراً الى لقائه بقيادات الحركة.

واكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق اليوم الاحد، ان الهدف من زيارته لمحافظة السليمانية هو تبديد التوتر وتعزيز التضامن بين القيادات الكوردية.

ووصل نيجيرفان بارزاني صباح اليوم الى محافظة السليمانية بصحبة رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني للمشاركة في مراسم تخرج الدفعة السادسة عشر من خريجي طلبة الكلية العسكرية.

وعقب مراسم التخرج عقد اجتماعاً مع بافيل طالباني في قلاجوالان في لقاء استمر لأكثر من ساعة، بحضور نائبي رئيس الإقليم ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان وأعضاء من المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، وناقشوا العلاقات الثنائية بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

ومن المقرر ان يلتقي رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بعلي بابير، وبعدها يلتقي بقيادة المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية وحلبجة.