رئيس اقليم كوردستان يقف دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا حلبجة (صور)

شفق نيوز/ وقف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والعاملون في رئاسة الاقليم، قبل ظهر اليوم الأحد، دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا القصف الكيمياوي لمدينة حلبجة.

وفي وقت سابق من اليوم دعا الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان أصدره في الذكرى الـ37 على القصف الكيمياوي لحلبجة، الحكومة العراقية الى اكمال جميع إجراءات تحويل حلبجة الى محافظة، مؤكدا أنه "على المجتمع الدولي أن يواصل مساعيه لمنع تكرار أمثال هذه الجريمة في أي بقعة من العالم".

ووقعت مجزرة حلبجة في 16 آذار/مارس 1988، عندما قصف نظام صدام حسين المدينة بالأسلحة الكيميائية، ما أسفر عن مقتل أكثر من خمسة آلاف مدني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة آلاف آخرين بجروح خطيرة، لا يزال العديد منهم يعانون من تبعاتها الصحية حتى اليوم.