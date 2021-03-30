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رئيس اقليم كوردستان يعلن المحاور التي ناقشها مع ماكرون خلال لقاء الاليزيه

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-30T13:40:19+0000
رئيس اقليم كوردستان يعلن المحاور التي ناقشها مع ماكرون خلال لقاء الاليزيه

شفق نيوز/ أعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء عن سعادته باللقاء الذي جمعه مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس.

وكتب بارزاني في تغريدة له على "تويتر" قائلا: كررت تقديري لدعم فرنسا المستمر لإقليم كوردستان. 

وأضاف ناقشنا العلاقات الثنائية ، والقضايا العراقية والإقليمية الملحة ، والفرص والتحديات المقبلة.

وبدأ رئيس إقليم كوردستان أمس الأثنين بزيارة رسمية إلى فرنسا يرافقه فيها كل من فوزي حريري رئيس ديوان رئاسة الإقليم، وفلاح مصطفى مستشار العلاقات الخارجية.

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