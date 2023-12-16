رئيس اقليم كوردستان يخاطب شعب الكويت بوفاة أميرهم: نشارككم أحزانكم و مصابكم الأليم

شفق نيوز/ عزّى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، بوفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكتب الرئيس نيجيرفان بارزاني على موقع "إكس - تويتر سابقا"، "أتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى شعب وقيادة دولة الكويت الصديقة بوفاة المغفور له سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".

وأضاف "نحن في إقليم كوردستان العراق نشارككم في دولة الكويت الشقيقة أحزانكم ومصابكم الأليم في هذا الوقت العصيب. ندعو من الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، في وقت سابق من اليوم، عن وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاما.

وقطع التلفزيون الحكومي الكويتي برامجه وبث القرآن الكريم، وقال إن بيانا من الديوان الأميري سيبث بعد قليل.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، صرح أمس الجمعة، بأن الوضع الصحي لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مستقر.