رئيس اقليم كوردستان يعزي بوفاة والدة سكرتير حزب كوردستاني

شفق نيوز/ أجرى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، اتصالا هاتفيا بسكرتير الحزب الشيوعي الكوردستاني، معزيا بوفاة والدته ومعبرا عن مشاطرته له ولاسرته الاحزان.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان "رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني عبر في اتصال هاتفي مع سكرتير الحزب الشيوعي الكوردستاني كاوه محمود عن تعازيه بمناسبة وفاة السيدة والدته، وفضلا عن التعازي والمواساة عبر بارزاني عن تعاطفه ومشاطرته الاحزان معه ومع اسرته المحترمة".

واضاف البيان ان بارزاني "دعا الله تعالى ان يشمل المرحومة برحمته وعطفه وان يسكنها فسيح جناته وان يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان".

واشار البيان الى ان السيد كاوه محمود عبر عن شكره وتقديره وعائلته لرئيس الاقليم لاتصاله وتعاطفه معهم.