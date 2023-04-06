رئيس اقليم كوردستان يعزي بوفاة عالم ديني كوردي: فلترقد روحه في سلام

شفق نيوز/ ‏عزى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الخميس بوفاة رجل الدين الاسلامي الكوردي ملا طيب ملا عبدالله بحركي.

وقال بارزاني في بيان نشرته رئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ "أتقدم بأحر التعازي لأسرة المرحوم ملا طيب ملا عبد الله بحركي و أسأل الله أن يتغمده برحمته وان يلهم الجميع الصبر والسلوان ".

واضاف بارزاني ان "الراحل ملا طيب بحركي وبصفته ينحدر من عائلة اجتماعية ودينية بارزة قام بتدريس العشرات من علماء الدين وهم يخدمون الآن"، خاتما البيان بالقول؛" فلترقد روحه في سلام".